Чисельність тварин на Землі з 1970 скоротилася на 60%, - WWF

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Найсильніший спад чисельності тварин стався в Південній і Центральній Америці

На Землі чисельність тварин з 1970 року скоротилася на 60%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Згідно з доповіддю, з 1970 по 2014 рік на планеті зникли 60% ссавців, птахів, риб, рептилій та земноводних.

"Це похмурий сигнал і, можливо, головний показник того тиску, який ми здійснюємо на планету", - зазначив генеральний директор WWF International Марко Ламбертіні.

Також повідомляється, що найбільш сильний спад чисельності тварин стався в тропіках Південної і Центральної Америки. Тут у порівнянні з 1970 роком вона скоротилася на 89%. Критично знизилась і чисельність представників прісноводних видів - на 83%.

У фонді відзначають, що найбільшу загрозу дикій природі представляють дії людини, які призводять до надмірної експлуатації і знищення середовища існування тварин. Зокрема, за останні 50 років розширення сільськогосподарської діяльності привело багато екосистем до катастрофи.

За прогнозом WWF, 2020 рік стане критичним, оскільки будуть оприлюднені результати заходів, вжитих у рамках Паризької угоди по клімату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на межі зникнення знаходяться бурий ведмідь, корсак, хохуля, вухатий їжак і соня садова.

Відзначимо, в Замбії хочуть убити дві тисячі бегемотів з причини надмірної популяції.