Численность животных на Земле с 1970 сократилась на 60%, - WWF

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Самый сильный спад численности животных произошел в Южной и Центральной Америке

На Земле численность животных с 1970 года сократилась на 60%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Согласно докладу, с 1970 по 2014 год на планете исчезли 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.

"Это мрачный сигнал и, возможно, главный показатель того давления, что мы оказываем на планету", - отметил гендиректор WWF International Марко Ламбертини.

Также сообщается, что наиболее сильный спад численности животных произошел в тропиках Южной и Центральной Америки. Здесь по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически снизилась и численность представителей пресноводных видов - на 83%.

В фонде отмечают, что наибольшую угрозу дикой природе представляют действия человека, которые приводят к чрезмерной эксплуатации и уничтожению среды обитания животных. В частности, за последние 50 лет расширение сельскохозяйственной деятельности привело многие экосистемы к катастрофе.

По прогнозу WWF, 2020 год станет критическим, поскольку будут обнародованы результаты мер, принятых в рамках Парижского соглашения по климату.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на грани исчезновения находятся бурый медведь, корсак, выхухоль, ушастый еж и соня садовая.

Отметим, в Замбии хотят убить две тысячи бегемотов по причине избыточной популяции.