Численное преимущество РФ в войне против Украины начнет сокращаться к концу года, - аналитик США

Численное преимущество России в войне против Украины, вероятно, начнет снижаться уже к концу 2024 года. Россия сейчас сталкивается с очень серьезными трудностями на фоне больших потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

"Преимущество России на поле боя, скорее всего, будет уменьшаться по мере того, как мы будем входить в эту зиму и смотреть дальше в 2025 год", - отметил американский военный аналитик Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, специализирующийся на России.

Хотя Россия продолжает давить на Украину, Кофман подчеркнул, что, по его мнению, Москва не сможет долго поддерживать наступательные темпы. Он также добавил, что российская техника и ресурсы истощаются, несмотря на восполнение утрат за счет старых советских запасов.

"Россия проедает свое советское наследие, и темпы производства техники довольно низки по сравнению с потерями на поле боя", - отметил Кофман.

Он также обратил внимание на тактические изменения российской армии.

"Российские военные вынуждены менять тактику, чтобы минимизировать потери, что снижает их способность к значимым оперативным прорывам", - заявил аналитик.

Кроме того, Кофман указывает на признаки напряженности в российской кампании по набору солдат. В последние месяцы Москва предлагает новобранцам крупные бонусы, что, по мнению аналитика, свидетельствует о проблемах с вербовкой.

"При таких темпах потерь российская кампания по набору контрактников не может идти в ногу со временем", - сказал он.