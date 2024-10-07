ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери в войне, - разведка Британии

Понедельник 07 октября 2024 12:31
UA EN RU
Россия в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери в войне, - разведка Британии Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В сентябре 2024 года Россия столкнулась с рекордными потерями в Украине. Среднесуточные потери российских войск, включая убитых и раненых, достигли 1 271 человека в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британской разведки.

По данным британской разведки, этот показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2024 года, когда ежедневные потери составляли 1 262 человека.

С начала конфликта общие потери России, по оценкам, превысили 648 тысяч человек.

В Британии отметили, что рост числа потерь связывают с расширением зоны боевых действий, включая операции в Харьковской и Курской областях, а также с повышением интенсивности сражений на фронте. Российские войска продолжают стремиться растянуть силы Украины, используя численное превосходство для попыток прорыва обороны и достижения тактических успехов.

Ожидается, что даже в зимний период, когда условия обычно усложняют ведение боевых действий, потери российской армии будут оставаться высокими - около 1 тысячи человек в день.

Зимние погодные условия не привели к снижению уровня потерь, поскольку Россия продолжает применять тактику массированных атак, а не маневренной войны, которая требует более благоприятных условий.

Россия в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери в войне, - разведка Британии

Потери россиян в войне против Украины

За последние сутки российская армия потеряла 1160 военнослужащих. Кроме того, украинские силы уничтожили 14 танков, 31 единицу бронетехники, 64 артиллерийские системы и 7 реактивных систем залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Великобритания Российская Федерация
NEWS
Россияне атаковали "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области, есть попадание
Россияне атаковали "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области, есть попадание
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше