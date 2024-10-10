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Чисельна перевага РФ у війні проти України почне скорочуватися до кінця року, - аналітик США

Четвер 10 жовтня 2024 10:28
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Чисельна перевага РФ у війні проти України почне скорочуватися до кінця року, - аналітик США Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чисельна перевага Росії у війні проти України, ймовірно, почне знижуватися вже до кінця 2024 року. Росія зараз стикається з дуже серйозними труднощами на тлі великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

"Перевага Росії на полі бою, найімовірніше, зменшуватиметься в міру того, як ми входитимемо в цю зиму і дивитимемось далі у 2025 рік", - зазначив американський військовий аналітик Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, що спеціалізується на Росії.

Хоча Росія продовжує тиснути на Україну, Кофман підкреслив, що, на його думку, Москва не зможе довго підтримувати наступальні темпи. Він також додав, що російська техніка і ресурси виснажуються, попри поповнення втрат за рахунок старих радянських запасів.

"Росія проїдає свою радянську спадщину, і темпи виробництва техніки досить низькі порівняно з втратами на полі бою", - зазначив Кофман.

Він також звернув увагу на тактичні зміни російської армії.

"Російські військові змушені змінювати тактику, щоб мінімізувати втрати, що знижує їхню здатність до значущих оперативних проривів", - заявив аналітик.

Крім того, Кофман вказує на ознаки напруженості в російській кампанії з набору солдатів. В останні місяці Москва пропонує новобранцям великі бонуси, що, на думку аналітика, свідчить про проблеми з вербуванням.

"За таких темпів втрат російська кампанія з набору контрактників не може йти в ногу з часом", - сказав він.

Міністерство оборони Великої Британії також відзначає різке збільшення втрат серед російських військ. За даними розвідки, Росія, ймовірно, зазнала найвищих щоденних втрат з початку війни.

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