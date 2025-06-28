Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штраф

В Киеве регистрация собак является обязательной еще с 2007 года. А вот через ЦНАПы это сделать стало возможно только в этом году: владельцы собак могут внести животное в городской реестр и получить специальный жетон с QR-кодом.

РБК-Украина рассказывает, зачем это нужно, как зарегистрировать собаку и что грозит тем, кто этого не сделает.

Главное:

Какова цель обязательной регистрации?

Где и как можно зарегистрировать собаку?

Чем отличаются чем и QR-жетон?

Действительно ли грозят штрафы, если животное не зарегистрировано?

Зачем нужна регистрация собак

Цель регистраций - создание эффективной системы учета животных в городе, повышение уровня безопасности, а также контроль за случаями безответственного обращения с животными.

В случае, если собака потеряется или попадет в приют, QR-жетон позволяет оперативно найти ее владельца.

"Актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм", - заявляли в КП "Киевской городской больнице ветеринарной медицины".

Сейчас регистрация является обязательной для всех владельцев собак в пределах города Киева - как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Учет животных включает внесение соответствующей информации в муниципальный реестр животных. Фото: регистрация животных нужна для эффективной системы учета в городе (GettyImages)

Как уточнило РБК-Украина в КП "Киевской городской больнице ветеринарной медицины", формирование реестра продолжается с 2019 года. В него включены данные об учетных записях животных, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам, а также те, которые были идентифицированы, как бездомные.

По состоянию на 5 июня 2025 года в реестре находятся около 8 тысяч электронных карточек - это животные с подтвержденным правом собственности. Также ориентировочно 1 500 учетных записей сейчас находятся в процессе обработки и подготовки к внесению в реестр.

"Указанные показатели являются динамическими и постоянно меняются, в частности в случаях снятия животных с учета, изменения статуса бездомного животного в связи с его пристройством к новому владельцу, а также в процессе текущей идентификационной работы", - ответили в ветлечебнице.

В будущем возможно распространение этой инициативы и на других домашних животных (например, кошек), но пока нововведение касается только собак.

Как зарегистрировать животное

С 12 мая услуга по регистрации собак стала доступной во всех ЦПАУ столицы - оформление стоит 210 грн. Владельцу необходимо подать заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате.

Что нужно взять в ЦПАУ:

свой паспорт и код;

ветпаспорт животного (если он у него есть);

подтверждение, что есть чип.

Фото: после регистрации животное получает уникальный номер (GettyImages)

После регистрации животное получит уникальный номер, а владелец - регистрационное удостоверение, которое будет подтверждать право собственности на домашнего любимца. Если же животное уже зарегистрировано и имеет регистрационное удостоверение соответствующего образца - повторно идти в ЦНАП не нужно.

Но в случае смерти животного - его необходимо снять с регистрации.

Как уточнили в комментарии РБК-Украина на горячей линии ЦПАУ Киева, с 12 мая увеличилось количество обращений киевлян относительно того, как зарегистрировать собаку.

"По данным информационной системы "Городской WEB-портал административных услуг в городе Киеве", за период с 12.05.2025 года по 04.06.2025 года зарегистрировано 1 431 животное", - ответили в ЦПАУ на запрос РБК-Украина.

Какая разница между чипом, регистрацией и QR-жетоном

Чип - это небольшое электронное устройство, которое имплантируется под кожу животного (обычно в области холки). Его невозможно потерять, в отличие от жетона или ошейника. Если собака убежит или потеряется, специальный сканер в ветклинике или приюте мгновенно считает номер чипа, что позволит быстро найти владельца через базу данных.

Однако наличие ветеринарного паспорта или чипа не означает, что животное уже зарегистрировано в реестре домашних животных Киева.

Для официальной регистрации владельцу необходимо обратиться в районный ЦНАП или одно из подразделений КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины". А там нужно подать соответствующие документы и завершить процедуру регистрации.

Фото: чип поможет быстрее найти животное, если оно убежало (GettyImages)

В будущем в Украине планируют развернуть Единый государственный реестр домашних животных. В некоторых странах это уже норма - без чипа нельзя вывезти животное за границу, оформить документы или пользоваться услугами государственных ветслужб.

QR-жетон - это металлическая или пластиковая бирка, которую цепляют на ошейник. QR-код на жетоне содержит уникальный идентификатор животного, который ведет к его профилю в реестре. Человек, который нашел собаку, может отсканировать код телефоном и увидеть контактные данные владельца (те, которые он разрешил показывать публично). Это самый простой способ вернуть любимца домой без привлечения полиции или приюта.

Если животное не имеет микрочипа, QR-жетон является его основным средством идентификации. Его не нужно сканировать специальным ветеринарным устройством - достаточно смартфона.

Наличие QR-жетона - это доказательство того, что животное официально зарегистрировано, а его владелец соблюдает правила содержания. В случае конфликтных ситуаций (например, нападение собаки) жетон может помочь быстро выяснить, кому принадлежит животное.

Что будет, если не зарегистрировать собаку в Киеве

В ЦНАПе также рассказали, что сейчас, установленных сроков по регистрации животных нет. Но если собака живет в столице более 30 дней, ее обязательно нужно зарегистрировать.

Как указано в статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, содержание незарегистрированных собак является нарушением, за которое предусмотрена ответственность. Владельцу могут вынести предупреждение или наложить штраф - от 170 до 340 гривен. Если же нарушение совершено должностным лицом, то сумма штрафа возрастает - от 340 до 850 гривен.

В случае, если собака нанесла человеку телесные повреждения, владельцу грозит штраф в размере от 1 700 до 3 400 гривен, а в отдельных случаях - даже конфискация животного.

"Согласно распределению (разграничению) полномочий в сфере содержания и обращения с животными, принятие соответствующих мер в случае нарушения законодательства в этой сфере осуществляются органами Национальной полиции Украины", - ответили РБК-Украина в КП "Киевской городской больнице ветеринарной медицины".

Отмечается, что в рамках сотрудничества больницы с подразделениями Нацполиции в Киеве проводятся рейды-проверки на территориях общего пользования - в парках, скверах, рекреационных зонах, на детских и спортивных площадках. Однако в полиции не смогли предоставить комментарий изданию относительно того, штрафуют ли владельцев незарегистрированных в столице собак.

Обязательная регистрация собак вызвала ряд слухов. В частности, и о том, будет ли влиять наличие собаки в квартире на коммунальные начисления. Ведь при регистрации владелец указывает свой адрес. Сейчас официально наличие животного в квартире не влияет на начисление коммунальных платежей.

Единый государственный реестр домашних животных

В 2024 году в Украине начался первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных. Его цель - усилить контроль за состоянием здоровья животных, уменьшить риски распространения инфекций и постепенно приблизить национальное законодательство к нормам, действующим в странах Европейского Союза.

Это цифровая система, разработанная на основе платформы "Дія.Engine", которая собирает и хранит информацию о домашних любимцах - в частности собак, кошек и других животных. В базе фиксируются следующие данные: имя животного, его описание, история вакцинаций, а также сведения о владельце.

Реестр призван упростить процесс поиска потерянных животных, восстановление документов, организацию поездок с животными, а также помочь контролировать эпизоотическую ситуацию и предотвращать распространение опасных заболеваний.

Фото: в Украине начали создавать Единый государственный реестр домашних животных"(GettyImages)

В то же время в Министерстве цифровой трансформации объясняют, что в будущем данные о домашних животных будут доступны непосредственно в "Дії" - там появится "электронный паспорт животного". Это, в частности, позволит владельцам удобно подтверждать информацию о своем любимце в случае необходимости.

В ведомстве также отмечают, что уже на первом этапе запуска в Единый государственный реестр животных были подключены ветеринарные клиники - как государственные, так и частные. Именно они сейчас и вносят информацию о животных.

В дальнейшем планируется подключение отдельных лицензированных ветеринарных врачей, которые также смогут самостоятельно вносить данные в реестр.

При этом владельцы животных не смогут редактировать данные самостоятельно - для этого им придется обратиться к ветеринару. В Минцифры отмечают, что система еще находится на этапе разработки, и ее функциональность будет постепенно совершенствоваться.