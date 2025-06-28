ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штраф

Суббота 28 июня 2025 07:00
UA EN RU
Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штраф Иллюстративное фото: правила регистрации животных в Киеве в 2025 году (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве регистрация собак является обязательной еще с 2007 года. А вот через ЦНАПы это сделать стало возможно только в этом году: владельцы собак могут внести животное в городской реестр и получить специальный жетон с QR-кодом.

РБК-Украина рассказывает, зачем это нужно, как зарегистрировать собаку и что грозит тем, кто этого не сделает.

Главное:

  • Какова цель обязательной регистрации?
  • Где и как можно зарегистрировать собаку?
  • Чем отличаются чем и QR-жетон?
  • Действительно ли грозят штрафы, если животное не зарегистрировано?

Зачем нужна регистрация собак

Цель регистраций - создание эффективной системы учета животных в городе, повышение уровня безопасности, а также контроль за случаями безответственного обращения с животными.

В случае, если собака потеряется или попадет в приют, QR-жетон позволяет оперативно найти ее владельца.

"Актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм", - заявляли в КП "Киевской городской больнице ветеринарной медицины".

Сейчас регистрация является обязательной для всех владельцев собак в пределах города Киева - как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Учет животных включает внесение соответствующей информации в муниципальный реестр животных. Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штрафФото: регистрация животных нужна для эффективной системы учета в городе (GettyImages)

Как уточнило РБК-Украина в КП "Киевской городской больнице ветеринарной медицины", формирование реестра продолжается с 2019 года. В него включены данные об учетных записях животных, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам, а также те, которые были идентифицированы, как бездомные.

По состоянию на 5 июня 2025 года в реестре находятся около 8 тысяч электронных карточек - это животные с подтвержденным правом собственности. Также ориентировочно 1 500 учетных записей сейчас находятся в процессе обработки и подготовки к внесению в реестр.

"Указанные показатели являются динамическими и постоянно меняются, в частности в случаях снятия животных с учета, изменения статуса бездомного животного в связи с его пристройством к новому владельцу, а также в процессе текущей идентификационной работы", - ответили в ветлечебнице.

В будущем возможно распространение этой инициативы и на других домашних животных (например, кошек), но пока нововведение касается только собак.

Как зарегистрировать животное

С 12 мая услуга по регистрации собак стала доступной во всех ЦПАУ столицы - оформление стоит 210 грн. Владельцу необходимо подать заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате.

Что нужно взять в ЦПАУ:

  • свой паспорт и код;
  • ветпаспорт животного (если он у него есть);
  • подтверждение, что есть чип.

Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штрафФото: после регистрации животное получает уникальный номер (GettyImages)

После регистрации животное получит уникальный номер, а владелец - регистрационное удостоверение, которое будет подтверждать право собственности на домашнего любимца. Если же животное уже зарегистрировано и имеет регистрационное удостоверение соответствующего образца - повторно идти в ЦНАП не нужно.

Но в случае смерти животного - его необходимо снять с регистрации.

Как уточнили в комментарии РБК-Украина на горячей линии ЦПАУ Киева, с 12 мая увеличилось количество обращений киевлян относительно того, как зарегистрировать собаку.

"По данным информационной системы "Городской WEB-портал административных услуг в городе Киеве", за период с 12.05.2025 года по 04.06.2025 года зарегистрировано 1 431 животное", - ответили в ЦПАУ на запрос РБК-Украина.

Какая разница между чипом, регистрацией и QR-жетоном

Чип - это небольшое электронное устройство, которое имплантируется под кожу животного (обычно в области холки). Его невозможно потерять, в отличие от жетона или ошейника. Если собака убежит или потеряется, специальный сканер в ветклинике или приюте мгновенно считает номер чипа, что позволит быстро найти владельца через базу данных.

Однако наличие ветеринарного паспорта или чипа не означает, что животное уже зарегистрировано в реестре домашних животных Киева.

Для официальной регистрации владельцу необходимо обратиться в районный ЦНАП или одно из подразделений КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины". А там нужно подать соответствующие документы и завершить процедуру регистрации.

Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штраф

Фото: чип поможет быстрее найти животное, если оно убежало (GettyImages)

В будущем в Украине планируют развернуть Единый государственный реестр домашних животных. В некоторых странах это уже норма - без чипа нельзя вывезти животное за границу, оформить документы или пользоваться услугами государственных ветслужб.

QR-жетон - это металлическая или пластиковая бирка, которую цепляют на ошейник. QR-код на жетоне содержит уникальный идентификатор животного, который ведет к его профилю в реестре. Человек, который нашел собаку, может отсканировать код телефоном и увидеть контактные данные владельца (те, которые он разрешил показывать публично). Это самый простой способ вернуть любимца домой без привлечения полиции или приюта.

Если животное не имеет микрочипа, QR-жетон является его основным средством идентификации. Его не нужно сканировать специальным ветеринарным устройством - достаточно смартфона.

Наличие QR-жетона - это доказательство того, что животное официально зарегистрировано, а его владелец соблюдает правила содержания. В случае конфликтных ситуаций (например, нападение собаки) жетон может помочь быстро выяснить, кому принадлежит животное.

Что будет, если не зарегистрировать собаку в Киеве

В ЦНАПе также рассказали, что сейчас, установленных сроков по регистрации животных нет. Но если собака живет в столице более 30 дней, ее обязательно нужно зарегистрировать.

Как указано в статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, содержание незарегистрированных собак является нарушением, за которое предусмотрена ответственность. Владельцу могут вынести предупреждение или наложить штраф - от 170 до 340 гривен. Если же нарушение совершено должностным лицом, то сумма штрафа возрастает - от 340 до 850 гривен.

В случае, если собака нанесла человеку телесные повреждения, владельцу грозит штраф в размере от 1 700 до 3 400 гривен, а в отдельных случаях - даже конфискация животного.

"Согласно распределению (разграничению) полномочий в сфере содержания и обращения с животными, принятие соответствующих мер в случае нарушения законодательства в этой сфере осуществляются органами Национальной полиции Украины", - ответили РБК-Украина в КП "Киевской городской больнице ветеринарной медицины".

Отмечается, что в рамках сотрудничества больницы с подразделениями Нацполиции в Киеве проводятся рейды-проверки на территориях общего пользования - в парках, скверах, рекреационных зонах, на детских и спортивных площадках. Однако в полиции не смогли предоставить комментарий изданию относительно того, штрафуют ли владельцев незарегистрированных в столице собак.

Обязательная регистрация собак вызвала ряд слухов. В частности, и о том, будет ли влиять наличие собаки в квартире на коммунальные начисления. Ведь при регистрации владелец указывает свой адрес. Сейчас официально наличие животного в квартире не влияет на начисление коммунальных платежей.

Единый государственный реестр домашних животных

В 2024 году в Украине начался первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных. Его цель - усилить контроль за состоянием здоровья животных, уменьшить риски распространения инфекций и постепенно приблизить национальное законодательство к нормам, действующим в странах Европейского Союза.

Это цифровая система, разработанная на основе платформы "Дія.Engine", которая собирает и хранит информацию о домашних любимцах - в частности собак, кошек и других животных. В базе фиксируются следующие данные: имя животного, его описание, история вакцинаций, а также сведения о владельце.

Реестр призван упростить процесс поиска потерянных животных, восстановление документов, организацию поездок с животными, а также помочь контролировать эпизоотическую ситуацию и предотвращать распространение опасных заболеваний.

Чипа уже недостаточно: какие правила ввели для владельцев собак в Киеве и за что грозит штрафФото: в Украине начали создавать Единый государственный реестр домашних животных"(GettyImages)

В то же время в Министерстве цифровой трансформации объясняют, что в будущем данные о домашних животных будут доступны непосредственно в "Дії" - там появится "электронный паспорт животного". Это, в частности, позволит владельцам удобно подтверждать информацию о своем любимце в случае необходимости.

В ведомстве также отмечают, что уже на первом этапе запуска в Единый государственный реестр животных были подключены ветеринарные клиники - как государственные, так и частные. Именно они сейчас и вносят информацию о животных.

В дальнейшем планируется подключение отдельных лицензированных ветеринарных врачей, которые также смогут самостоятельно вносить данные в реестр.

При этом владельцы животных не смогут редактировать данные самостоятельно - для этого им придется обратиться к ветеринару. В Минцифры отмечают, что система еще находится на этапе разработки, и ее функциональность будет постепенно совершенствоваться.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как оформить официальный ветпаспорт для животного и что для этого нужно.

При подготовке материала использовалась информация: комментарий с горячей линии ЦПАУ Киева, данные из Facebook КП "Киевской городской больницы ветеринарной медицины", ответы на запросы РБК-Украина пресс-службы ЦПАУ и КП "Киевской городской больницы ветеринарной медицины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев ЦПАУ Животные Штрафы
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу