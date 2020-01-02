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Чиновнику Ужгородської міськради оголосили підозри у трьох злочинах

Новини » Надзвичайні події     02.01.2020 - 22:15
Чиновнику Ужгородської міськради оголосили підозри у трьох злочинах
Фото: оголошення підозри чиновнику (npu.gov.ua)

Його підозрюють в хабарництві, розкраданні бюджетних коштів і службовій підробці

Керівнику управління Ужгородської міської ради оголосили підозри в хабарництві, розкраданні бюджетних коштів і службовій підробці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Закарпатської області.

Слідство встановило, що за підписання актів виконаних робіт з недостовірними даними щодо їх обсягу, керівник одного з управління Ужгородської міськради отримав хабар від представника комерційної структури в 20 тис. гривень.

"Згідно з експертним висновком, сума збитків внаслідок підписання цих актів становить 520 тис. гривень. Це майже половина від загальної суми договору, який був укладений між комерційною і державною структурами", - йдеться в повідомленні.

Підозри оголошені за статтями за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної винагороди.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, слідчі ДБР затримали на отриманні хабара посадовця Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрий Львівської області. Він вимагав від підприємця 4 тисячі доларів за вирішення питання щодо введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м.

Крім того, 25 грудня слідчі ДБР в Києві викрили схему вимагання 800 тисяч гривень посадовцями держпідприємства "Артемсіль" і співробітниками правоохоронних органів. Хабарі були потрібні за сприяння в прискореному і безперешкодний перерахування грошей за виконані підрядні роботи, замовником яких було державне підприємство.

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