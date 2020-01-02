Чиновнику Ужгородского горсовета объявили подозрения в трех преступлениях

Фото: объявление подозрения чиновнику (npu.gov.ua)

Его подозревают в взяточнистве, растрате бюджетных средств и служебной подделке

Руководителю управления Ужгородского городского совета объявили подозрения о взяточнистве, растрате бюджетных средств и служебной подделке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Следствие установило, что за подписание актов выполненных работ с недостоверными данными относительно их объема, руководитель одного из управления Ужгородского горсовета получил взятку от представителя коммерческой структуры в 20 тыс. гривен.

"Согласно с экспертным выводом, сумма убытков вследствие подписания этих актов составляет 520 тыс. гривен. Это почти половина от общей суммы договора, который был заключен между коммерческой и государственной структурами", - говорится в сообщении.

Подозрения объявлены по статьям за присвоение, растрату имущества или завладении ним путем злоупотребления служебным положением; служебную подделку; принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, следователи ГБР задержали на получении взятки чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области. Он требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м.

Кроме того, 25 декабря следователи ГБР в Киеве разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками госпредприятия "Артемсоль" и сотрудниками правоохранительных органов. Взятки требовались за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег за выполненные подрядные работы, заказчиком которых было государственное предприятие.