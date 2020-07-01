Чиновників Харківської ОДА підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів харківської ОДА та його заступнику в заволодінні бюджетних коштів. Загальна сума збитку оцінюється в 580 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"У ході досудового розслідування встановлено, що колишні директор одного з департаментів ХОДА та його заступник вступили в злочинну змову з директором ТОВ з метою заволодіння бюджетними коштами при проведенні ремонту мереж електропостачання в багатоквартирних житлових будинках м. Лозова Харківської області", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, проведення ремонту колишній директор департаменту та його заступник підписали акти приймання виконаних робіт, знаючи, що в документі зазначено свідомо неправдива інформація.

Насправді частина обладнання взагалі не була встановлена, а інша частина - встановлена за завищеними цінами. Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється в 580 тис. гривень.

Екс-чиновників і директора ТОВ звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 КПК України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки України затримала двох осіб, які намагалися продати посади топ-чиновників в Харківській області. Зловмисники пропонували посади голови ОДА та керівника обласної податкової.

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про затримання голови однієї з обласних держадміністрацій на отриманні хабаря. Чиновник вимагав 1,8 млн гривень.