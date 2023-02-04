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Чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на хищении 90 млн гривен

Фото: чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на хищении 90 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Должностные лица южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" разоблачены на хищении 90 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным правоохранителей, к организации незаконной схемы причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

Следствие установило, что в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

"Деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн гривен", - рассказали в СБУ.

В рамках уголовного дела, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении. Расследование продолжается.

Напомним, ранее прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении советнику заместителя Министра обороны Украины, завладевшему миллионами гривен назначенных на ВСУ.

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Служба безопасности УкраиныпортХищение средств