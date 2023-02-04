Чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на хищении 90 млн гривен

По данным правоохранителей, к организации незаконной схемы причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

Следствие установило, что в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

"Деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн гривен", - рассказали в СБУ.

В рамках уголовного дела, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении. Расследование продолжается.