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Чиновники из США обсудили с финансовыми компаниями уклонение от санкций против РФ, - СМИ

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Пятница 14 апреля 2023 21:32
Чиновники из США обсудили с финансовыми компаниями уклонение от санкций против РФ, - СМИ Фото: Чиновники из США обсудили с финансовыми компаниями уклонение от санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Высокопоставленные чиновники из США, Европы и Великобритании встретились с финансовыми учреждениями, чтобы проинформировать их об усилиях России уклониться от введенных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Фирмы из США, Великобритании и Европы заверили официальных лиц, что они прилагают все усилия, чтобы предотвратить попытки России уклониться от санкций и экспортного контроля", - говорится в заявлении.

Встреча состоялась на полях весенних совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, где высокопоставленные представители разведки США поделились информацией о том, как Россия использует свое агентство военной разведки ГРУ и Федеральную службу безопасности для уклонения от санкций и экспортного контроля.

"США и его союзники ужесточают меры по обеспечению соблюдения санкций, которые они наложили на Россию, и жестко пресекаются любые попытки уклониться от них, отметив, что Москва столкнулась с острой нехваткой материалов, необходимых для производства боеприпасов", - пишет Euractiv.

Отмечается, что официальные лица США поделились информацией о самых важных товарах, разыскиваемых российскими военными. Представители Кремля поручили своим разведывательным службам найти способы обойти санкции, чтобы пополнить истощенные запасы армии РФ.

Напомним, что в Европейском союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Россия прибегает к ряду сомнительных методов, чтобы продавать нефтепродукт лигроин покупателям, опасающимся нарушения санкций, и преодолевать финансовые ограничения, установленные Европейским Союзом и его союзниками.

В Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против России, однако Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал лишь два штрафа из-за нарушения правил экспорта в страну-агрессор.

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