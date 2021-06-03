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"Чиновники можуть зловживати": НАЗК розкритикувало закон про зміну е-декларування

Автор: Олег Черниш

НАЗК виступало проти закону, підписаного президентом Володимиром Зеленським і, який набув чинності 2 червня. Цей закон скасовує необхідність декларувати обмінно-валютні операції і встановлює додатковий час для чиновників, щоб вийти з бізнесу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".

НАЗК раніше закликало президента накласти вето на вказаний законопроект. Він проігноював це прохання.

"Відтепер чиновники зможуть зловживати положеннями закону, щоб одночасно обіймати державні посади та очолювати бізнес, а також не передавати корпоративні права в управління іншим особам. Все це, звичайно, вплине на об'єктивність рішень цих посадових осіб, а також допоможе їм уникати відповідальності за свої дії", - сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує передбачити тюремне ув'язнення за неподання декларацій і брехню в них. Глава Transparency International Ukraine Андрій Боровик вважає таку "жорсткість" цілком виправданою.

Зазначимо, у Раді пояснили повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях.

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