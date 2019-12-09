Чиновники Луганської ОДА присвоїли 10 млн гривень для дитячого будинку в районі ООС

Посадові особи Луганської обласної державної адміністрації присвоїли 10 млн гривень, призначених на розвиток соціальної інфраструктури в районі операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Повідомляється, що чиновники в змові з керівництвом будівельної компанії привласнили кошти, виділені на спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку.

"Зловмисники у кілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки кількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих в Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр. Отриману готівку зловмисники привласнили", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що частину привласнених коштів було вкладено в компанію на окупованій території Луганська, яка регулярно платить податки в "ЛНР".

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) та ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань підозрює посадових осіб лісового господарства у розтрати 5,5 млн гривень. Чиновники надавали дозволи на вирубку лісу під виглядом санітарної очистки.

Також повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру начальника та першого заступника Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Їх підозрюють у розкраданні близько мільйона гривень державних коштів.