Чиновники Кремля панически боятся мобилизации и уже вывозят семьи, - СМИ

Российские чиновники испугались предстоящей мобилизации и выводят активы из страны. Также они побуждают своих родных уезжать из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Элиты РФ боятся мобилизации

Россияне все больше опасаются, что российский диктатор Владимир Путин может объявить масштабную новую мобилизацию. Это может произойти после парламентских выборов, которые состоятся в эти выходные.

Этот страх распространяется и на чиновников Кремля и центров вербовки рерутов.

Они в последние месяцы стремятся открыть счета в иностранных банках и перевести активы за границу. В то же время, поощряют друзей и родственников покидать Россию, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось Bloomberg News.

Хотя Путин отрицает мобилизацию, представитель европейских служб безопасности заявил, что Россия готовится призвать в армию еще 300000 мужчин до конца года.

На этот раз официального оглашения может не быть. Ведь Кремль незаметно создал цифровую инфраструктуру для вызова людей в армию, закрыв потенциальные пути бегства.

Подготовка к мобилизации в России

Кремль, вероятно, сосредоточит мобилизационные усилия в регионах , демонстрирующих наибольшую поддержку Путина на выборах, считает Екатерина Шульманн, политолог из Берлинского Центра Карнеги Россия Евразия.

Европейские чиновники говорят, что Путин еще не принял окончательного решения по мобилизации.



Мобилизация 2022 опиралась на вручение бумажных сообщений призывникам. А теперь цифровой Единый военный реестр России автоматически связан с:

налоговыми службами,

базами данных полиции,

медицинскими карточками,

реестрами имущества,

пограничным контролем.

Согласно обновленным правилам, электронная повестка юридически считается доставленной через семь дней после ее размещения на онлайн-портале, независимо от того, открыл ли ее получатель.

Автоматическое запрещение на выезд вступает в силу на пограничных пунктах сразу после публикации сообщения, чтобы предотвратить выезд людей из России.

Для тех, кто не явится в центр трудоустройства в течение 20 дней, автоматические штрафы будут блокировать доступ к государственным услугам: