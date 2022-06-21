Чиновники Кабміну і Торгово-промислової палати входили в агентуру ФСБ, - СБУ

У Києві в результаті багатоетапної спецоперації затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

У відомстві повідомили, що ці чиновники передавали Росії різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону і персональних даних українських правоохоронців.

Оплата залежала від рівня секретності і значущості зібраних даних, повідомляється про суми від 2 до 15 тисяч доларів.

За даними СБУ, чиновника завербували ще у 2012 році під час поїздки в Росію два кадрових співробітники ФСБ. З поїздки він вже повернувся з оперативним псевдонімом, мобільним телефоном для зв'язку і завданням збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

"Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв'язковим" - одним з працівників Торгово-промислової палати", - йдеться в повідомленні.

При цьому "зв'язківець" був завербований в Москві співробітниками п'ятої служби ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.