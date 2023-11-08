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Чиновники Госпродпотребслужбы разработали коррупционную схему в Киевской области, - полиция

Фото: в Нацполиции рассказали о коррупционной схеме чиновников Госпродпотребслужбы (npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Перед судом предстанут должностные лица управления Госпродпотребслужбы, которые в Киевской области брали взятки за "облегчения" регистрации сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, была установлена причастность фигурантов к 28 эпизодам преступной деятельности в регионе. Обвиняемые "нажились" на взятках на 190 тысяч гривен.

Как уточнили в Департаменте стратегических расследований НПУ, среди фигурантов - начальник одного из отделов управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, его заместитель и двое подчиненных.

Фигурантам инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Чиновники управления Госпродпотребслужбы предстанут перед судом за коррупцию при регистрации сельхозтехники (фото: npu.gov.ua)

Какая схема

Следствием было установлено, что начальник и заместитель отдела предоставляли указания своим подчиненным создавать искусственные препятствия при регистрации тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники, а также выдачи удостоверений на управление такой техникой.

Чтобы таких проблем не было, "клиенты" должны были платить 8 тысяч гривен за одну единицу техники.

Досудебное расследование было завершено, и обвинительный акт по согласованию с Киевской областной прокуратурой направлен в суд, добавили в полиции.

Напомним, в октябре СБУ разоблачила коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета.

А также сообщалось, что недавно в Кропивницком судью разоблачили на полученные взятки. За 10 тысяч долларов он обещал "отмазать" виновника в смертельном ДТП.

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