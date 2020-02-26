Чиновники Житомирської ОДА викрили на вимаганнях за видачу документів

Служба безпеки України (СБУ) викрила головного спеціаліста Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА) на вимаганнях за видачу дозвільних документів підприємствам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновник організував схему вимагання грошей від підприємств регіону, діяльність яких пов'язана з викидами в атмосферу забруднюючих речовин або іншим шкідливим виробництвом.

"За безперешкодне узгодження технічної документації та надання дозволів на роботу зловмисник вимагав 10 тисяч доларів, залежно від комерційних потужностей підприємства. Оперативники СБУ задокументували факт вимагання посадовою особою 15 тисяч гривень від фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг з оформлення документації на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами", - повідомили в СБУ.

Чиновнику повідомили про підозру у ч. ст 2.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. На даний момент перевіряється інформація про інші факти корупції з боку чиновника і причетність до операцій інших посадових осіб ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили групу шахраїв, які, прикриваючись нібито зв'язками з президентом, вимагали понад 4 млн доларів за призначення голів Житомирської і Миколаївської ОДА.

Також повідомлялося, що п'ять посадових осіб "Київміськсвітла" запідозрили в мільйонні розтрати на установці систем освітлення. При підготовці кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення.