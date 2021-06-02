Посадовця "Укрзалізниці" підозрюють у розкраданні майже 1 млн гривень

Слідчі встановили, що посадовець одного зі структурних підрозділів "Укрзалізниці" склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський" із товариством з ознаками фіктивності.

Ці документи стали підставою для перерахування відокремленим підрозділом "Укрзалізниці" 750 тисяч гривень на рахунок фіктивного товариства. Окрім того, фігурант достовірно знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма виконувати не буде, повідомили у поліції.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.