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Чиновника Тернопільської ОДА підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

Автор: Роман Тверденко

У Тернопільській області чиновника облдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості. Через його дії держава зазнала збитків на мільйон гривень.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА в 2016 році був відповідальним за технічний огляд під час будівельних робіт оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та підключення до неї телекомунікаційної мережі. Він видав акт прийому робіт у листопаді 2016-го, в якому були недостовірні відомості щодо відповідності спеціалізованого програмного забезпечення вимогам проектної документації.

Через такі неправомірні дії державі завдано збитків на суму майже мільйон гривень.

Чиновнику повідомили про підозру за ч.2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Раніше повідомлялося, що колишньому першому заступнику голови Держгеонадр вручили підозру. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі мільйонних збитків.

Також РБК-Україна писало, що посадових осіб Київського молодіжного центру запідозрили в розкраданні 4 млн гривень, виділених з бюджету на реалізацію різних проектів.

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