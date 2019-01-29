Чиновника Служби автодорог звинуватили у розтраті 4 млн гривень

Справу передали до суду

Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области по факту нанесения ущерба государственному бюджету на сумму 4 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) в Facebook.

Следствие установило, что чиновник, действуя от имени Службы, вопреки требованиям Бюджетного кодекса Украины провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, и подписал акты об их выполнении, заведомо зная о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Пользуясь искусственно созданной задолженностью подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали со Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму свыше 4 млн гривен, причинив ущерб государственному бюджету на указанную сумму.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). За совершенное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

По фактам аналогичных злоупотреблений должностных лиц Укравтодора, повлекшие убытки на общую сумму свыше 200 млн грн, продолжается проверка в 15 областях Украины.

РБК-Украина писало, что прокуратура Ивано-Франковской области вручила сообщение о подозрении одному из руководителей Службы автомобильных дорог по факту растраты бюджетных средств на сумму более 105 млн гривен.