Чиновника Міноборони затримали на хабарі 400 тисяч гривень

Начальника відділу Головного управління розвитку речового майна Збройних сил Міністерства оборони України затримали під час одержання хабара. Чиновник намагався отримати 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, полковник вимагав у засновника суб’єкта господарської діяльності хабар за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б підприємству можливість взяти участь у державній закупівлі, очікувана вартість якої 4 млн гривень. Розмір "відкату" посадовцеві складав 10% від суми закупівлі - 400 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали начальника відділу в порядку ст. 208 КПК України у власному службовому кабінеті в Міноборони під час отримання частини хабаря в розмірі 100 тисяч гривень.

Фото: затримання чиновника (gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили торгівлю керівними посадами в Міноборони.

РБК-Україна писало, що посадовців Міністерства оборони викрили на привласненні 11 млн гривень державних коштів.