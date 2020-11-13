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Чиновника Міноборони затримали на хабарі 400 тисяч гривень

Автор: Инна Собора

Начальника відділу Головного управління розвитку речового майна Збройних сил Міністерства оборони України затримали під час одержання хабара. Чиновник намагався отримати 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, полковник вимагав у засновника суб’єкта господарської діяльності хабар за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б підприємству можливість взяти участь у державній закупівлі, очікувана вартість якої 4 млн гривень. Розмір "відкату" посадовцеві складав 10% від суми закупівлі - 400 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали начальника відділу в порядку ст. 208 КПК України у власному службовому кабінеті в Міноборони під час отримання частини хабаря в розмірі 100 тисяч гривень.

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Фото: затримання чиновника (gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили торгівлю керівними посадами в Міноборони.

РБК-Україна писало, що посадовців Міністерства оборони викрили на привласненні 11 млн гривень державних коштів.

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