Чиновника КГГА разоблачили на оформлении фейковой инвалидности

По данным источников РБК-Украина, речь идет о директоре Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслане Светлом.

Следствие установило, что в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности. Также он предоставил фейковые выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

Чиновник безосновательно получил 2 группу инвалидности, которая не только гарантировала "бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности.

Как отмечает СБУ, чиновнику насчитали почти 300 тысяч гривен социальной поддержки как для лица с инвалидностью.

Светлому объявили подозрение по статьям УКУ:

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

Досудебное исследование продолжается.

Фото: СБУ и полиция разоблачили чиновника КГГА на получении инвалидности (ssu.gov.ua)