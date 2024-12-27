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Чиновника КГГА разоблачили на оформлении фейковой инвалидности

Фото: директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Светлый (sp.kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили чиновника Киевской городской государственной администрации на получении фейковой инвалидности. Он не только уклонялся от службы в армии, но и получал выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о директоре Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслане Светлом.

Следствие установило, что в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности. Также он предоставил фейковые выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

Чиновник безосновательно получил 2 группу инвалидности, которая не только гарантировала "бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности.

Как отмечает СБУ, чиновнику насчитали почти 300 тысяч гривен социальной поддержки как для лица с инвалидностью.

Светлому объявили подозрение по статьям УКУ:

  • ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

Досудебное исследование продолжается.

 

Фото: СБУ и полиция разоблачили чиновника КГГА на получении инвалидности (ssu.gov.ua)

 

Скандалы с оформлением инвалидности

Напомним, в начале октября разоблачили на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына. Выяснилось, что по схеме Крупы почти 50 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность.

На фоне скандала главного прокурора Хмельницкой области уволили. Также уволили генерального прокурора Украины Андрей Костин.

В Украине приняли решение ликвидировать МСЭК и реформировать саму систему оформления инвалидности.

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КГГАСлужба безопасности Украины