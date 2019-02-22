Посадовця ДФС затримали за контрабанду сильнодіючих ліків

Зараз посадовцю повідомлено про підозру

Главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области задержали за сбыт и контрабанду сильнодействующих лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook прокуратуры Киева.

Указано, что чиновник был задержан в рабочем кабинете.

Фото: задержание чиновника ГФС

"21.02.2019 в рабочем кабинете в порядке ст.208 УПК Украины задержан главный государственный ревизор-инспектор отдела качества аудита управления аудита ГУ ГФС во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что чиновник также занимался контрабандой сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Польшу.

"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Сумской области 11 января на взятке задержали чиновницу облуправления Государственной фискальной службы за взятку.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018 года ГПУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица ГФС в Киевской области, который требовал взятку в размере 20 тыс. долларов от руководителя одного из обществ.