ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Сумах депутат облради вимагав гроші на передвиборчу кампанію, - СБУ

Суми, П'ятниця 23 жовтня 2020 19:03
У Сумах депутат облради вимагав гроші на передвиборчу кампанію, - СБУ
Фото: гроші (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили депутата Сумської обласної ради на вимаганні 4 тисяч доларів на передвиборчу кампанію. "Спонсорську допомогу" підозрюваний вимагав від керівника комунального підприємства.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, у разі відмови від "допомоги" депутат погрожував керівнику підприємства фізичною розправою. Депутата затримали під час одержання другої половини "допомоги" в розмірі 3 тисячі доларів.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 189 КК України, зараз ведеться розслідування. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

У разі доведення вини депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Луганській області за вимагання затримали віце-мера одного з міст. Посадовець вимагав від підприємств "відсотки" за перемогу на тендерах.

Крім того, у вересні за вимагання хабаря затримали головного податківця Тернополя і його сина.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Служба безпеки УкраїниСумидепутатывымогательство

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся