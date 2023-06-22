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Чиновник КГГА, который фигурирует в деле об укрытии, получил еще одно подозрение

Фото: чиновник КГГА, который фигурирует в деле об укрытии, получил еще одно подозрение (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Иван Носальский

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА получил новое подозрение. Он является фигурантом дела о гибели людей возле укрытия в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Согласно материалам следствия, чиновник еще осенью 2022 года заключил договор о покупке миниэлектростанций на 28,6 миллиона гривен для пунктов обогрева в столице. Такие товары освобождены от уплаты налога добавленную стоимость.

"Несмотря на это, Департамент платежным поручением от 21.11.2022 перечислил бюджетные средства на сумму более 28,6 млн гривен, в том числе в платеж был безосновательно включен налог на добавленную стоимость, чем причинен ущерб Департаменту на сумму 1,8 млн гривен", - уточняют в прокуратуре.

Теперь чиновнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву при помощи баллистических ракет. Украинским защитникам удалось сбить все вражеские воздушные цели.

Но на столицу упали обломки российских ракет. Из-за этого в Деснянском районе Киева погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике.

После этого были задержаны четверо человек - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

20 июня стало известно, что подозрение по этому делу получил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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