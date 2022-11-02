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Действующий министр и еще 3 кандидата сразятся за кресло главы НОК: список претендентов

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Киев, Среда 02 ноября 2022 14:51
Действующий министр и еще 3 кандидата сразятся за кресло главы НОК: список претендентов Фото: Глава Минмолодежьспорта решил занять место Сергея Бубки (facebook.com/vgytzait)
Автор: Антон Федорцив

Четверо соискателей во главе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом будут соревноваться за пост президента Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК.

Национальный орган координации олимпийского движения завершил процесс выдвижения кандидатов в руководители организации. Желание стать президентом НОК заявили четыре человека.

На должность баллотируются народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, биатлонистка Елена Билосюк, профильный министр Вадим Гутцайт и ученый Игорь Малинский. Выборы нового президента НОК состоятся на грядущей отчетно-генеральной ассамблее организации. Она намечена на 17 ноября.

От нового мандата во главе украинского олимпийского движения отказался действующий президент НОК Сергей Бубка. Олимпийский чемпион Сеула руководил организацией с 2005 года, заменив в должности Виктора Януковича. В этом году легендарный легкоатлет регулярно получал критику от спортсменов за молчание во время агрессии РФ против Украины.

Что такое Национальный олимпийский комитет Украины

Основанная в 1990 году общественная организация, признанная Международным олимпийским комитетом в 1993 году. Первый президент – Валерий Борзов.

НОК объединяет четыре десятка спортивных федераций в олимпийских видах спорта, занимается участием украинцев в Олимпийских играх. Комитет имеет представительства во всех регионах Украины.

В своей деятельности НОК руководствуется Олимпийской хартией, конституцией Украины и действующим законодательством. Самое активное сотрудничество отлажено с тремя министерствами – молодежи и спорта, обороны и образования.

К слову, ранее УАФ анонсировала обращение в ФИФА относительно дисквалификации сборной Ирана на ЧМ-2022.

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