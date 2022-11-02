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Чинний міністр і ще 3 кандидати поборються за крісло очільника НОК: список претендентів

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Київ, Середа 02 листопада 2022 14:51
Чинний міністр і ще 3 кандидати поборються за крісло очільника НОК: список претендентів Фото: Очільник Мінмолодьспорту вирішив зайняти місце Сергія Бубки (facebook.com/vgytzait)
Автор: Антон Федорців

Четверо кандидатів на чолі з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом позмагаються за посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК.

Національний орган координації олімпійського руху завершив процес висунення кандидатів в очільники організації. Бажання стати президентом НОК заявили четверо осіб.

На посаду балотуються народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк, біатлоністка Олена Білосюк, профільний міністр Вадим Гутцайт і науковець Ігор Малинський. Вибори нового президента НОК відбудуться на прийдешній звітно-генеральній асамблеї організації. Вона запланована на 17 листопада.

Від нового мандату на чолі українського олімпійського руху відмовився чинний президент НОК Сергій Бубка. Олімпійський чемпіон Сеула керував організацією з 2005 року, замінивши на посаді Віктора Януковича. Цьогоріч легендарний легкоатлет регулярно критикувався спортсменами за мовчання в час агресії РФ проти України.

Що таке Національний олімпійський комітет України

Заснована в 1990 році громадська організація, визнана Міжнародним олімпійським комітетом у 1993 році. Перший президент – Валерій Борзов.

НОК об'єднує чотири десятки спортивних федерацій з олімпійських видів спорту, опікується участю українців в Олімпійських іграх. Комітет має представництва в усіх регіонах України.

У своїй діяльності НОК керується Олімпійською хартією, конституцією України та чинним законодавством. Найактивніша співпраця відлагоджена з трьома міністерства – молоді та спорту, оборони та освіти.

До слова, раніше УАФ анонсувала звернення до ФІФА щодо дискваліфікації збірної Ірану з ЧС-2022.

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