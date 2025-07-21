Чем опасен доступ ИИ к вашим личным данным уже сейчас

Какие права доступа запрашивает Comet

Возьмем, к примеру, последний браузер с искусственным интеллектом от Perplexity - Comet. Он позволяет искать ответы с помощью встроенного AI-поиска и автоматизировать рутинные задачи, например, создавать сводки писем и событий в календаре.

В недавнем обзоре было обнаружено, что при запросе доступа к Google Календарю пользователь предоставляет Comet широкий набор разрешений для аккаунта Google: управление черновиками и отправка писем, скачивание контактов, просмотр и редактирование всех календарных событий, а также доступ к списку сотрудников компании.

Компания утверждает, что многие данные хранятся локально, но при этом получает права на использование вашей личной информации, в том числе для улучшения своих AI-моделей.

Тренд широкого доступа к данным в AI-приложениях

Perplexity - не единственная, кто требует доступ к вашим данным. Набирает популярность тренд AI-приложений, обещающих экономить время, расшифровывая звонки и встречи, но при этом требующих доступа к вашим приватным разговорам, календарю, контактам и другим данным.

Meta также экспериментирует с расширением доступа своих AI-продуктов, вплоть до просмотра не загруженных в сеть фото из галереи пользователя.

Президент Signal Мередит Уиттакер сравнила использование AI-ассистентов с "мозгом в банке". Она объяснила, что AI-продукты обещают выполнить множество рутинных задач - забронировать столик в ресторане или купить билет на концерт.

Для этого AI запрашивает разрешения на открытие браузера (с возможностью доступа к паролям, закладкам и истории просмотров), использование кредитной карты, календаря для отметок, а также контактов для отправки приглашений друзьям.

Риски безопасности и приватности при использовании AI-ассистентов

Использование таких AI-ассистентов связано с серьезными рисками для безопасности и приватности. Предоставляя доступ, вы фактически отдаете контроль над всей вашей самой личной информацией (почтой, сообщениями, календарем) - и все это навсегда. Все ради ускорения выполнения задач или, как говорит Уиттакер, чтобы вам не пришлось думать самим.

Кроме того, вы даете ИИ право действовать от вашего имени, полагаясь на технологию, которая часто ошибается или даже выдумывает информацию. При этом компании, разрабатывающие AI, зависят от ваших данных, чтобы улучшить свои модели.

Когда что-то идет не так (а это происходит часто), сотрудники компаний могут просматривать ваши личные запросы, чтобы понять причину.

Стоит ли отдавать ИИ доступ к личным данным?

С точки зрения безопасности и приватности, простое сравнение выгоды и рисков подключения ИИ к вашим личным данным говорит о том, что отдавать такой доступ не стоит.

Любое ИИ-приложение, требующее подобных полномочий, должно насторожить вас так же, как и приложение-фонарик, которое хочет знать ваше местоположение в любой момент времени.

Учитывая объем данных, которые вы передаете AI-компаниям, задайте себе вопрос - действительно ли то, что вы получаете взамен, стоит таких рисков.