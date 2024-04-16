Чем питаться и что пить в дальней дороге: ТОП-5 ключевых советов

Дальнее путешествие меняет наш распорядок жизни – в том числе и режим питания. При нынешнем уровне придорожного сервиса в этом не было бы ничего страшного, но остается еще такой фактор, как влияние меню на поведение водителя. Что нужно пить и есть за рулем, чтобы сберечь концентрацию и не спровоцировать аварию?

В этой статье речь не идет об откровенно катастрофических ситуациях с полным расстройством пищеварительной системы. Речь пойдет о вещах более типичных – употребление блюд и продуктов, которые действуют незаметно, исподтишка лишая водителя способности безопасно управлять машиной. И сразу предупредим, что соблюдать стандартную норму о трехразовом питании – завтрак, обед и ужин – в случае дальней дороги будет мало.

Не переедайте

Чрезмерные порции вкусненького уже через четверть часа начнут "убаюкивать" весь экипаж – и самое страшное, что водителя и штурмана тоже. При этом вроде бы такое проверенное средство против сна как кофе на деле работает далеко не всегда. Поэтому первое правило: в пути не переедать. На самом деле это просто, если соблюдать правило №2.

Не голодайте

Специалисты по культуре питания подсказывают, что водителю мало трех традиционных приемов пищи – завтрака, обеда и ужина. Дело в том, что большие перерывы между ними вызывают падение уровня сахара в крови – а это сопровождается снижением возможности концентрировать внимание. Кроме того, работает еще и психологический фактор: голодный человек, получив наконец доступ к пище, склонен к перееданию. Поэтому во время путешествия рекомендуется между завтраком, обедом и ужином иметь по одному "перекусу", доводя таким образом общее количество приемов пищи до 5–6. Управление автомобилем, несмотря на внешнюю простоту, на самом деле является напряженным трудом с большими затратами энергии. Для ее восстановления в меню водителя должно присутствовать мясо, рыба, крупы, продукты бобовых культур.

Перекусы – только легкие!

Перекусы между основными приемами пищи должны быть именно перекусами – то есть легкими, низкокалорийными. Это может быть немного орехов, порция сухофруктов, сушеных морепродуктов, джерков, снеков. Хорошо помогают в такой роли напитки, например, кефир или йогурт. А вот чипсы, конфеты, печенье и другие кондитерские изделия будут более вредны, чем полезны для водителя.

Упор на овощи и фрукты

Фрукты и овощи не нагружают организм лишними жирами, содержат полезную для организма клетчатку, которая на время создает ощущение сытости. Яблоки, бананы, ягоды помимо прочего достаточно удобно употреблять в автомобиле. А, например, касательно цитрусовых любой диетолог вам скажет, что они с их большим содержанием витамина С повышают работоспособность и снижают утомляемость.

Мойте руки

Чистота – залог здоровья! Этот лозунг не зря украшал когда-то залы общественных столовых и кафе. В местах, где массово концентрируются путешественники из разных регионов – кассы АЗС, туалеты, кофейни, площадки для курения – естественно, повышен риск подхватить какие-то недружественные для человека бактерии. Поэтому руки нужно мыть и после контакта с поверхностями в общественных местах, и перед едой. Напомним также о такой удобной вещи, как антибактериальные влажные салфетки.

Если коротко

Надеемся, вы поняли, что неправильное питание в пути – это не просто проблемы с желудком и частые походы в туалет или лесополосу (хотя и в этом мало приятного). Это, в первую очередь, угроза задремать за рулем или потерять внимательность уже после нескольких часов поездки. Поэтому собираясь в путешествие в несколько сотен километров, не полагайтесь полностью на развитую придорожную инфраструктуру, а заранее продумайте, где и что вы будете есть. Просмотрите карты сетей автозаправочных комплексов и найдите те из них, где есть точки с более или менее здоровым и горячим питанием. И возможно, выяснится, что к трем "базовым" посещениям кафе или ресторанчиков вам придется добавить еще два-три пакетика с запасом продуктов для тех же перекусов.