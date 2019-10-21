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У результаті масових протестів у Чилі кількість загиблих зросла

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 20:06
У результаті масових протестів у Чилі кількість загиблих зросла
Фото: протести в Чилі (twitter.com)

Жертвами протестів у Чилі стали 11 осіб

У Чилі в результаті масових протестів загинуло 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами мера чилійської столиці Сантьяго Карли Рубилара, жертвами протестів стали 11 осіб.

"Троє загинули в суботу і вісім - вчора в неділю", - сказала вона.

Зазначимо, що заворушення в Сантьяго почалися після підвищення ціни на проїзд у метро в пікові години. Ціна зросла з 800 до 830 песо (на $0,042 - ред).

Нагадаємо, у Чилі режим надзвичайного стану, введеного раніше в Сантьяго черех масові протести, розширили за межі столиці. За словами президента Чилі Себастьяна Піньєра, режим НС тепер вводиться в інших містах на півночі і півдні країни.

Крім того, у Чилі число потерпілих у ході протестів перевищило 500. Понад 600 людей були затримані правоохоронцями.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів у Сантьяго влада столиці запровадила комендантську годину. Протест почався після того, як в неділю, 20 жовтня, під час протестів проти рішення про підвищення ціни на проїзд у метро сталася пожежа у столичному супермаркеті. В результаті пожежі загинули 3 людини. Також протестувальники пошкодили і спалили 78 станцій метро.

У Чилі режим НС розширили за межі столиці через протести У Чилі зросла кількість загиблих під час протестів
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