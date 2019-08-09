У Чилі при стрільбі в ігровому клубі загинули 5 людей

В Сантьяго (Чилі ) сталася стрілянина в залі ігрових автоматів, в результаті чого загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радіостанцію BioBio.

Повідомляється, що невідомий вистрілив в приміщенні не менше 20 разів. Двоє загинули в гральному закладі, ще троє померли в лікарні від поранень. Жертвам було від 18 до 47 років.

Слідство припускає, що причиною стрілянини став конфлікт, що стався незадовго до цього зовні закладу.

Нагадаємо, у місті Ель-Пасо, штат Техас в суботу 3 серпня в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 22 людини, ще кілька десятків отримали поранення.

Крім того, в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо) сталася стрілянина, в результаті якої загинули 10 осіб і постраждали ще 26.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах Америки в штаті Міссісіпі в місті Саутхевен чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, в результаті чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення. Як зазначається, двоє загиблих були співробітниками магазину.