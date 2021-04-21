У Чилі схвалили законопроект, що дозволяє евтаназію

Відомо, законопроект, що дозволяє евтаназію, був внесений до парламенту ще сім років тому.

Він надає пацієнтам з важкими хворобами самим вирішувати, як вони закінчать своє життя.

"На це право можуть посилатися тільки люди у віці 18 років і старше, які страждають невиліковним, незворотнім і прогресуючим захворюванням, без можливості відповіді на лікувальні процедури і з обмеженою тривалістю життя", - йдеться в законопроекті.

При цьому наголошується, що пацієнт повинен бути в свідомості і в здоровому глузді, щоб просити про евтаназію. Також він може заздалегідь залишити заповіт, де повідомить про своє бажання.