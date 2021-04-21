У Чилі схвалили законопроект, що дозволяє евтаназію
Нижня палата чилійського парламенту схвалила законопроект, що дозволяє евтаназію. Це сталося 20 квітня.
про це повідомляє lefigaro.
Відомо, законопроект, що дозволяє евтаназію, був внесений до парламенту ще сім років тому.
Він надає пацієнтам з важкими хворобами самим вирішувати, як вони закінчать своє життя.
"На це право можуть посилатися тільки люди у віці 18 років і старше, які страждають невиліковним, незворотнім і прогресуючим захворюванням, без можливості відповіді на лікувальні процедури і з обмеженою тривалістю життя", - йдеться в законопроекті.
При цьому наголошується, що пацієнт повинен бути в свідомості і в здоровому глузді, щоб просити про евтаназію. Також він може заздалегідь залишити заповіт, де повідомить про своє бажання.
Нагадаємо, Іспанія увійшла до списку країн світу, які узаконили евтаназію. Таке рішення ухвалили депутати.
Раніше повідомлялося, що у Португалії суд навпаки заблокував легалізацію евтаназії.