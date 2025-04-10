Уволят ли Сухаревского из СБС? В Генштабе сделали заявление

В Украине были созданы новые армейские корпуса. Во время их формирования кандидатура полковника Вадима Сухаревского рассматривалась для создания их руководящего состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Слухи об увольнении Сухаревского

Сегодня ряд СМИ распространил заявление о том, что командующего Сил беспилотных систем Сухаревского планируют уволить и отправить командовать корпусом. Однако каким именно корпусом должен был бы Сухаревский - не уточняется.

Реакция Генштаба

В Генштабе заявили, что получили ряд запросов относительно возможного назначения Сухаревского на другую должность.

По данным Генштаба, при формировании организационного ядра руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались различные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом. В частности, и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.

"Однако, информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВС Украины не соответствует действительности", - заявили в Генштабе.

В настоящее время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Кто такой Сухаревский

В начале прошлого года в Украине заговорили о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

Уже летом 2024 года Вадим Сухаревский, которого называют легендой российско-украинской войны, был назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

До того как возглавить СБС Сухаревский был заместителем Главнокомандующего ВСУ. Он также командовал 59-й отдельной мотопехотной бригадой Сухопутных войск ВСУ, которая впоследствии стала 59-й отдельной штурмовой бригадой СБС.

Также он имеет звание Героя Украины.

Первый его бой состоялся 13 апреля 2014 года в Донецкой области возле Семеновки.

Подробно о нем - читайте в материале РБК-Украина.