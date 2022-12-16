Смогут ли оккупанты взять Киев, если нападут из Беларуси: ответ аналитиков ISW

Аналитики отмечают, что российские войска не будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.

Российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева, пишут эксперты

Сейчас российские войска в Бахмуте в настоящее время продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки, сосредоточив там свои основные усилия

Россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря уже о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия, подчеркивают в ISW.

Напомним, что 13 декабря по доверенности белорусского диктатора Александра Лукашенко армия РБ начала внезапную проверку боевой готовности.

Впрочем, в ГПСУ отмечают, что, несмотря на это, ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и для Украины, которая постоянно укрепляет свои рубежи, ничего не меняет.

Между тем, Генштаб оценивает вероятность повторного нападения с территории Беларуси как низкую, но и не исключает подготовку диктатора Александра Лукашенко к войне против Украины.

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