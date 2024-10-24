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Сможет ли Украина удержать Селидово: эксперт рассказал, от чего зависит оборона города

Иллюстративное фото: украинские воины обороняют Селидово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают попытки взять под свой контроль город Селидово Донецкой области. Оборона населенного пункта напрямую зависит от контроля над логистическими путями.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, россияне “не жалеют” солдат в попытках захватить Селидово, они разменивают их жизни на каждый квадратный километр украинской территории. Также враг активно пользуется авиацией и артиллерией, чтобы уничтожить здания в Селидово. 

Селезнев считает, что контроль над городом зависит от того, смогут ли украинские защитники не дать врагу отрезать пути логистического снабжения. Речь о трассах, по которым для украинских защитников осуществляется поставка всего необходимого. И такая поставка уже усложнена, поскольку все дороги простреливаются российской армией.

"То есть здесь два варианта. Или мы удерживаем эти логистические маршруты, которые сейчас используем. Или в случае их потери, скорее всего, увидим выход украинских сил буквально с боем из окружения в районе Селидово. Такая вероятность есть", - полагает эксперт.

 

Ситуация в Селидово

Напомним, сегодня, 24 октября, спикер Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии РБК-Украина, что россияне пытаются атаковать новые участки в Селидово.

При этом украинским защитникам удается отбрасывать врага из окрестностей населенного пункта.

Только за прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали в районе Селидово 19 вражеских атак.

Более детально об обороне населенного пункта - в материале РБК-Украина.

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