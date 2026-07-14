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Сможет ли FREYJA защитить Европу от ракет РФ: объяснение эксперта

17:01 14.07.2026 Вт
2 мин
В чем сходство с "Железным куполом" Израиля?
aimg Лев Шевченко
Фото: FREYJA (скриншот с видео)

В Европе создается оборонная система ПВО FREYJA на основе Fire Point. Она объединит европейские радары и сенсоры с финансово доступными украинскими перехватчиками.

Об этом заявил авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина.

Храпчинский советует не воспринимать FREYJA как классический зенитный комплекс, состоящий только из пусковой установки, радара и командного пункта. По его словам, это глобальная интеграционная архитектура, консолидирующая оборонные ресурсы европейских стран и Украины.

Сущность FREYJA заключается в сочетании разнородных европейских сенсоров, радиолокационных станций и систем наведения с доступными украинскими ракетами-интерцепторами от Fire Point.

"Фактически такой подход позволяет создать единый панъевропейский купол вроде израильского "Железного купола" и полностью переосмыслить защиту неба на континенте", - говорит Храпчинский.

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Чем FREYJA отличается от обычного ПВО

В отличие от локальных комплексов противовоздушной обороны типа SAMP/T, ограниченных своим стандартным набором физических компонентов - от пусковой и радара до машины зарядки, - FREYJA работает как надстройка высшего уровня, говорит эксперт.

Система интегрирует десятки таких разрозненных систем в единую интеллектуальную сеть. Это позволяет перейти от пассивного отражения ударов к проактивной работе. Платформа способна заранее предусматривать траекторию угрозы, мгновенно оценивать уровень опасности и действовать на опережение, привлекая наиболее эффективное средство перехвата в общей сети.

"Этот проект не просто рационально использует имеющиеся ресурсы Европы, но и решает критическую проблему дефицита средств ПВО", – отмечает Храпчинский. Благодаря решениям Fire Point, Украина предлагает финансово доступную альтернативу дорогим зарубежным ракетам. Это позволяет Украине и европейским партнерам строить свои оборонные мощности и надежно защищать небо без тотальной импортозависимости.

Ранее сообщалось, что FREYJA может заработать до конца 2026 года. Ракета-перехватчик FP-7.x для FREYJA изготовлена из композитных материалов и способна летать со скоростью 1500–2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м. Ракета имеет дальность до 200 км, а боевая часть весит до 150 кг.

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