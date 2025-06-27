Сможет ли ЕС заменить военную помощь США Украине: ответ еврокомиссара

"Прежде всего, американцы заявляют, что не остановят помощь внезапно. Это во-первых", - сказал он в ответ на вопрос сможет ли Европа в краткосрочной и среднесрочной перспективе полностью заменить США, если они прекратят помощь Украине.

Кубилюс заявил, что "нам нужно вместо того, чтобы жаловаться, что Соединенные Штаты нас предают, разработать четкий план относительно того, сколько нам нужно инвестировать в способности, которые мы сейчас получаем от Соединенных Штатов и согласовать этот план с американцами".

"Сейчас есть что-то вроде 10-летнего плана, как мы будем это делать. Некоторые вещи можно заменить несколько проще, а некоторые нужно разрабатывать. Но делать это должны рационально и практично. Меньше эмоций, больше четких целенаправленных действий. И я думаю, что мы действительно можем это сделать", - добавил он.