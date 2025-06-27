Сможет ли ЕС заменить военную помощь США Украине: ответ еврокомиссара

Европа имеет десятилетний план развития оборонной промышленности. В перспективе ЕС сможет производить больше оружия.
Об этом европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс сказал в интервью РБК-Украина.
"Прежде всего, американцы заявляют, что не остановят помощь внезапно. Это во-первых", - сказал он в ответ на вопрос сможет ли Европа в краткосрочной и среднесрочной перспективе полностью заменить США, если они прекратят помощь Украине.
Кубилюс заявил, что "нам нужно вместо того, чтобы жаловаться, что Соединенные Штаты нас предают, разработать четкий план относительно того, сколько нам нужно инвестировать в способности, которые мы сейчас получаем от Соединенных Штатов и согласовать этот план с американцами".
"Сейчас есть что-то вроде 10-летнего плана, как мы будем это делать. Некоторые вещи можно заменить несколько проще, а некоторые нужно разрабатывать. Но делать это должны рационально и практично. Меньше эмоций, больше четких целенаправленных действий. И я думаю, что мы действительно можем это сделать", - добавил он.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа опасается покупать оружие у США. Но они будут вынуждены это делать. На саммите НАТО в Гааге лидеры согласовали рост оборонных расходов до 5% ВВП до 2035 года. Это даст Европе время наладить производство, но мало чем поможет в краткосрочной перспективе.
США не выделяли новой помощи Украине с момента прихода президента Дональда Трампа к власти. Сейчас Украина получит остатки из общего объема в 61 млрд долларов, выделенного в апреле 2024 года при президенте Джо Байдене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.