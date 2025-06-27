Европа опасается покупать оружие у США из-за предательства Трампом Украины, - Bloomberg

Европейские лидеры столкнулись с неудобным выбором после одобрения крупнейшего роста оборонных бюджетов. "Покупать американское" стало сложно из-за публичных угроз Дональда Трампа и его отношения к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечет издание, непросто объяснить избирателям, почему при росте оборонных расходов до 5% ВВП значительную долю тратят на закупку американских систем.

Лидеры Европы беспокоятся, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США, чей президент "заключил в объятья" их главного врага - Россию - и напугал некоторых угрозами аннексировать их территорию.

Внезапное решение Трампа на короткое время приостановить обмен разведданными с Украиной в начале этого года встревожило союзников. Как заявили чиновники, возникли опасения, что США могут отключить американское оружие в случае кризиса.

Беспокойство стало настолько сильным, что Пентагону пришлось выпустить публичное заверение, что истребитель F-35 не имеет "выключателя".

Позиция союзников

Лидеры союзников, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, настаивали на том, чтобы положиться на европейские компании в поставках оружия, и ЕС ускорил выделение 150 млрд евро именно для этой цели после избрания Трампа.

Канада рассматривает возможность выхода из возглавляемой США программы истребителей F-35 и покупки вместо этого шведских самолетов.

"Мы больше не должны направлять три четверти наших оборонных капиталовложений в Америку", - заявил ранее в этом месяце премьер-министр Канады Марк Карни.

Когда этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген, чтобы призвать датских чиновников закупать больше американского оружия, послание, которое они получили, было четким: нам нравится ваше оружие, но публичные угрозы Трампа захватить Гренландию, датскую территорию, делают его покупку политически сложной

Некоторые датские политики пошли еще дальше. "Покупка американского оружия - это риск для безопасности, на который мы не можем пойти", - заявил в марте в своем сообщении на консервативный законодатель Расмус Ярлов, возглавляющий комитет по обороне в парламенте.

Нет альтернативы

Однако лидеры ЕС сталкиваются с реальностью того, что им придется полагаться на США в вопросах поставок многих новых видов оружия, которые они планируют закупить. Эту идею донес до них президент Дональд Трамп во время своего визита в Европу на этой неделе.

Но запланированное наращивание - стоимостью до 14 трлн евро в течение следующего десятилетия, если включить соответствующую инфраструктуру, по данным Carlyle - намного превышает текущие возможности фрагментированного европейского оборонного сектора, который был опустошен десятилетиями сокращений после окончания холодной войны.

А лидерство США в ключевых областях, особенно в ракетах и другом высокотехнологичном оружии, означает, что зачастую нет реальной альтернативы покупке американского.

"Европа и оборонная промышленность в настоящее время не готовы взять на себя эту нагрузку", - сказал Тууре Лехторанта, старший исполнительный директор финской оборонной технологической компании Insta Group Oy. "Не хватает производства, не хватает проектирования в некоторых областях".

У европейских союзников не будет иного выбора, кроме как закупить американское оружие для достижения целей альянса, особенно с учетом истощения запасов в результате поставок на Украину, заявил высокопоставленный представитель НАТО, попросивший не называть его имени.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, правительство которого планирует почти удвоить расходы на основные оборонные статьи в этом году, заявил, что европейской промышленности необходима капитальная перестройка, чтобы удовлетворить спрос.

У Европы нет соперников, столь же продвинутых, как истребитель F-35 корпорации Lockheed Martin или противоракета Patriot корпорации RTX, которая имела решающее значение для защиты Украины от российских атак.

У союзников нет конкурентов по ключевым возможностям, таким как противоракетная оборона и дозаправка в воздухе. Хотя более простое оружие, такое как гаубицы, союзникам производить проще, им все равно требуются американские спутниковые системы для точного наведения.



На этой неделе Великобритания заявила, что закупит не менее дюжины новых истребителей F-35A, что, как надеется премьер-министр Кир Стармер, поможет завоевать расположение Трампа.

Европейское производство

Европейские оборонные компании полны надежд. В этом году они увидели рост стоимости акций на 50% и более, даже опережая крупные достижения своих американских конкурентов, поскольку инвесторы ожидают огромного роста бизнеса.

"Сейчас ситуация более неотложная", - сказал в интервью Микаэль Йоханссон, генеральный директор Saab AB, которая производит истребители Gripen. "Я бы не сказал, что мы сейчас видим резкий сдвиг в сторону покупки большего количества европейских самолетов, но я думаю, что это тенденция".

Перспективы и тенденции

На саммите НАТО в Гааге лидеры согласовали рост оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году при гибких правилах учета "оборонно-связанных" затрат. Это даст Европе время наладить производство, но немногим поможет в краткосрочной перспективе.

Пока Европа наращивает бюджеты, США сохранят лидерство в высокотехнологичных вооружениях. Если европейские компании не объединятся в крупные консорциумы и не ускорят разработку, зависимость от американских систем сохранится на десятилетия.