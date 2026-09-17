Изменился ли рейтинг Зеленского за месяц: что показал свежий опрос

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому за последний месяц составляет 54% (в начале августа ему доверяли 55%). В то же время, 41% граждан выражают ему недоверие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Среди поддерживающих Владимира Зеленского 18% опрошенных доверяют ему полностью, а 36% - скорее доверяют. В то же время, среди респондентов с негативным отношением 25% выразили полное недоверие, а 16% отметили, что скорее не доверяют главе государства.

Кто доверяет президенту больше всего

Высокие показатели положительного баланса доверия социологи зафиксировали среди безработных (+39%), студентов (+34%), а также военнослужащих и работников полиции (+32%).

Среди населенных пунктов наибольшую поддержку президенту демонстрируют жители городов с населением до 20 тысяч человек (+26%), городов с населением 20-99 тысяч (+23%) и поселков и сел (+20%). В региональном разрезе самый высокий баланс наблюдается на Юге (+24%), а также в Центре, Севере и Восточных областях (+21% в каждом).

Фото: уровень доверия украинцев к Зеленскому (инфографика КМИС)

Кроме того, выше среднего уровня доверия имеют женщины и молодежь в возрасте 18-29 лет - в обеих категориях баланс составляет +23%. Среди людей с полным средним или низшим образованием этот показатель достигает +21%.

Категории с низким уровнем доверия

Низкий положительный баланс зафиксирован среди:

респондентов в возрасте 45-59 лет (+4%),

жителей крупных городов с населением более 100 тысяч (+4%),

рабочих (+5%),

людей с высшим образованием (+7%),

домохозяек (+3%),

граждан с низким достатком (+8%),

жителей западных областей (+3%).

Наибольший уровень недоверия социологи зафиксировали среди предпринимателей, самозанятых и фермеров (-12%). Также преобладание недоверия наблюдается среди граждан с очень низким уровнем благосостояния (-9%), жителей Киева (-6%) и русскоязычных граждан (-4%).

Среди мужчин количество доверяющих и не доверяющих президенту оказалось одинаковым (баланс составляет 0%).