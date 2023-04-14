Изменится ли позиция Турции по Украине, если победит оппозиция: ответ эксперта

"У Турции есть компромиссная позиция всех ключевых политических сил о том, что Украина борется за свой суверенитет, поэтому у нее будет поддержка. И от оппозиции и от Кылычдароглу мы слышим, что он будет пытаться поддерживать диалог со всеми сторонами при сохранении поддержки Украины", - рассказала она.

При этом, как отметила эксперт, не стоит ожидать и уменьшения этой поддержки, если победит оппозиционный кандидат.

"С другой стороны есть понимание того, что Россия для Турции - это не только важный сосед. Из соображений национальной безопасности Турция хочет любой ценой избежать усложнения отношений с РФ", - добавила она.

В то же время, по мнению Габер, то, что действительно может измениться, если победит Кылычдароглу, так это отношения Турции с западными странами.

"Эксперты ожидают улучшения отношений с ЕС, США и НАТО. И это будет означать, что Турция будет чаще действовать в рамках общей политики, а не идти отдельным путем, как это сейчас происходит", - подчеркнула эксперт.

Как сообщалось, турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая.

При этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов может потерять большинство в парламенте.