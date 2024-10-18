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Изменит ли привлечение армии КНДР ситуацию на фронте: оценка разведки Эстонии

Фото: изменит ли привлечение армии КНДР ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У России проблемы в войне против Украины. Однако солдаты КНДР не изменят ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте.

Он отметил, что отправка Северной Кореей солдат в Россию для поддержки ее агрессии в Украине, по его мнению, свидетельствует о проблемах России с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и в настоящее время они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северно, предположительно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", - сказал Кивисельг.

В то же время глава разведки отметил, что возможное отправление Северной Кореей на украинский фронт таких сил - 3000 человек или 10 000 человек - не принесет каких-либо существенных изменений на поле боя.

"Однако если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", - сказал полковник.

Россия пытается привлечь войска КНДР в войну

Напомним, что, по данным западных СМИ, КНДР собиралась направить войска для участия в войне против Украины. Более того, некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины, некоторые из них даже могли погибнуть.

По данным украинской разведки, в России проходят обучение около 10 тысяч солдат из Северной Кореи.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что КНДР готовит контингент на территории России. По его словам, Северная Корея готова отправить в Украину не только пехоту, но и другие войска.

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