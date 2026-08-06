Сорвет ли экспорт до 15% накопления газа на зиму: ответ аналитика

По его оценке, 15% от нынешней общей добычи – это примерно 250-260 млн кубометров газа в месяц. В то же время Украина сейчас закачивает в хранилища более 1 млрд кубометров ежемесячно.

"От общей добычи это у нас сейчас около 250-260 млн кубометров в месяц. То есть серьезной погоды, в плане подготовки к зиме накопления запасов, она не будет делать", - отметил Свищо.

По прогнозу ExPro, в случае запуска экспорта Украина может войти в отопительный сезон с запасами около 15 млрд кубометров, а без экспорта – примерно 15,5 млрд кубометров.

"500 млн кубометров на отопительный сезон на пиковые потребления - это 5 дней. То есть это не столь существенный объем экспорта, который могут позволить", - пояснил аналитик.

При этом разрешение не должно быть автоматически: объемы необходимо пересматривать в зависимости от запасов, погоды, добычи и последствий российских атак.