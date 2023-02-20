Собрали ли россияне в Беларуси ударную группировку для нападения: ответ ГПСУ

"Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там, на территории Беларуси, находятся подразделения РФ. Однако такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины в настоящее время мы не отмечаем. Также не отмечают и наши подразделения разведки, которые прослеживают ситуацию", - рассказывает Демченко.

По его словам, находящиеся там российские военные они преимущественно находятся на полигонах, где проходят совместные учения, или где происходит собственно их подготовка.

Впрочем, как отметил спикер ГПСУ, врага нельзя недооценивать, и в любой момент это направление также может стать активным. Демченко добавил, что пограничники готовятся к любому развитию ситуации, и границу продолжают укреплять.

Напомним, недавно командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что тех вражеских сил, которые находятся на территории Беларуси, недостаточно для сухопутного наступления.

Добавим, по данным украинской разведки, РФ продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.

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