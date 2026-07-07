Способен ли украинский ВПК превзойти "оборонку" РФ: что говорят игроки рынка

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на объемы производства технологического оружия, которые могут превысить возможности РФ.

РБК-Украина пообщалась с игроками рынка, которые рассказали о нынешнем состоянии ВПК и перспективах развития.

РФ активно развивает ВПК

"Если говорить объективно, РФ уже производит миллионы дронов и очень быстро масштабируется. По данным украинской военной разведки, в 2026 году РФ планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БпЛА. Отдельно РФ наращивает производство дальнобойных ударных дронов и дронов" Федирко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, ВСУ также уже начали фиксировать "шахедообразные" дроны без каких-либо антенн и внешнего управления. Это означает, что Россия близится к полной автономии таких решений. То есть после пересечения границы эти дроны могут самостоятельно идентифицировать цели и самостоятельно атаковать их. И это очень серьезный сигнал.

"Поэтому я бы не говорил, что Украина может просто "перекрыть" Россию во всех видах оружия лишь количеством. В классической тяжелой промышленности РФ все еще есть больший ресурс, старые запасы и большая инерция ВПК", - добавил Федирко.

Он также подчеркнул, что если говорить именно об отдельных технологических решениях, то РФ сейчас в некоторых направлениях движется даже немного быстрее, чем Украина, поскольку концентрируется на конкретной задаче, которую ставит перед собой.

Представитель компании Phantom Defense в комментарии РБК-Украина также отметил, что Украина пока не сравнялась с Россией именно по возможности масштабировать производство вооружения.

Россия все еще имеет существенное преимущество в индустриальной базе, территории, человеческих ресурсах, а также в производственном и научно-техническом наследии, которое она унаследовала еще с советских времен и продолжала развивать.

Где Украина может иметь преимущество над РФ

По мнению СЕО Украинского совета оружейников, преимущество Украины может быть не во всем оружии в целом, а в конкретных технологических сегментах: FPV, дроны-перехватчики, НРК, морские дроны, РЭБ, deep strike, автономные системы.

Здесь все определяется не только количеством, но и скоростью адаптации, качеством инженерных решений, способностью быстро изменять продукт во фронт и масштабировать эффективные модели.

Поэтому реалистично так: преимущество Украины возможно в отдельных технологических нишах, но не автоматически и не слишком быстро. Для этого требуются стабильное финансирование, долгие контракты, быстрые процедуры, доступ к компонентам, контролируемый экспорт и совместные производства с партнерами.

Если эти условия будут созданы, тогда в отдельных сегментах преимущество может формироваться в горизонте 1-2 лет, а для более широкого промышленного преимущества в технологическом оружии потребуется больше времени.

В Phantom Defense добавили, что сильная сторона Украины состоит не в том, чтобы играть по правилам России, а в том, чтобы отвечать асимметрично. Украина построила модель, позволяющую значительно быстрее создавать, тестировать и совершенствовать новые решения.

Да, фактически через несколько лет Украина с нуля создала целые направления современных оборонных технологий, которые сегодня определяют характер современной войны. Их главное преимущество – не только эффективность, но и быстрота адаптации к новым вызовам.

Если бы Украина пыталась соперничать с Россией исключительно в масштабах производства, это была бы проигрышная стратегия. Поэтому ставка была сделана на скорость инноваций, конкуренцию между производителями, предпринимательскую инициативу и тесную связь между фронтом и разработчиками.

В сочетании с поддержкой международных партнеров, это позволило Украине создать модель, которая компенсирует ограниченные ресурсы и обеспечивает эффективный асимметричный ответ.

Именно поэтому сегодня можно говорить не о паритете в масштабах производства, а о том, что Украина нашла собственную значительно более гибкую модель развития оборонных технологий, которая позволяет успешно противостоять противнику, имеющему большие ресурсы.

Что необходимо для наращивания преимуществ Украины над РФ

Как отметил директор UGV Robotics Петр Леонтьев в комментарии РБК-Украина, высоких результатов можно добиться, если мы говорим о превращении производства России. Как страна мы технологически, технически и продуктово готовы к этому.

"Для этого у нас есть необходимые технологии, у нас есть необходимые продукты, у нас есть опыт, у нас много производителей – а не централизованно, как в РФ. Чтобы достичь такого результата, нас – производителей – необходимо обеспечить ресурсами", - подчеркнул Леонтьев.

По его словам, речь идет о долгосрочных государственных заказах, которые можно планировать на несколько лет вперед или хотя бы на год. Так же полноценное открытие экспорта, уже постепенно начинает происходить. Это нужно для того, чтобы компании могли привлекать ресурсы извне.