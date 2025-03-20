Способен ли ЕС обойти постоянные блокировки Венгрии: ответ еврокомиссара

Все шаги Европейского союза (ЕС), в том числе по продлению санкций против России, или интеграции Украины, требуют единодушной поддержки всех стран-членов.
Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.
"Очевидно, что принятие решений по санкциям в Европейском Союзе требует единодушия, поэтому нам нужно заручиться поддержкой всех государств-членов ЕС. Иногда это требует сложных дискуссий, но в конце концов нам всегда удавалось достичь этого единодушия и продолжать оказывать давление (против России, - ред.)", - заявил Домбровскис.
Он добавил, что сегодня Европейская комиссия продолжает работать над вопросом переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также поддержкой страны на ее пути к интеграции. Впрочем, как и в случае с санкциями, все шаги требуют единодушия, в связи чем решения прорабатываются со всеми странами-членами, чтобы убедиться в том, что все поддерживают этот процесс.
"В Европейском Союзе различные политические сферы решаются в соответствии с различными процедурами, и эти процедуры закреплены в договоре. Поэтому в этом вопросе мы обязаны придерживаться положений, которые прописаны в Договоре о ЕС", - ответил еврокомиссар на вопрос о том, способен ли ЕС отойти от принципа единодушия, чтобы обходить вето Венгрии.
Во время полномасштабной войны Венгрия неоднократно блокировала важные решения ЕС, в частности относительно санкций против РФ и финансовой помощи Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан использует механизм единогласного принятия решений, чтобы отсрочить или смягчить меры против России. В частности, Будапешт выступал против замораживания активов российских компаний, ограничений на энергетический импорт и финансирования военной помощи Киеву.
Как писало Politico, ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса, но не желает публичного разрыва единства, который мог бы спровоцировать такой шаг.
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