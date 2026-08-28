Способна ли РЭБ противодействовать реактивным "Шахедам" и "Бандеролям": объяснение эксперта

Реактивные "Шахеды" становятся все более сложной целью для дронов-интерсепторов из-за скорости более 400-450 км/ч, которую большинство перехватчиков выдержать не способны.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как РЭБ влияет на "Бандероли", баллистику и КАБы: интервью с сооснователем Contra-Drone".
Соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков отмечает, что принцип работы навигации реактивного "Шахеда" принципиально не изменился – инерциальная система и CRPA-антенна остаются, поэтому разница в применении РЭБ против реактивного и обычного дрона невелика.
Физический перехват такого аппарата дронами-интерсепторами существенно усложняется из-за его скорости, которую собеседник оценивает более чем в 400-450 км/ч – большинство интерсепторов не способны работать на таких скоростях.
По словам Юркова, сейчас успешных убытков реактивных "Шахедов" очень мало, а имеющиеся случаи больше похожи на случайность, чем на устойчивую тенденцию. Оператору нужно не догонять цель, а рассчитывать ее траекторию и осуществлять перехват на опережение, требующее высокого мастерства.
Отдельную проблему составляют и сами интерсепторы: по достижении скорости около 350 км/ч возникают сложности с деталями, а батареи не всегда выдерживают необходимый режим работы.
Поэтому, говорит сооснователь Contra-Drone, все более актуальным становится сочетание интерсепторов с персональными радиолокаторами – это позволит выявлять быстрые цели и вести перехватчик не по цели, а на пересечение ее траектории. Contra-Drone также производит радиолокаторы для огневых групп.
"Вопрос перехвата цели – не догонять ее, а перехватывать за траекторией – будет становиться все более актуальным с увеличением скорости "Шахедов", – пояснил Тимофей Юрков.
В то же время, по его словам, подавление навигации "Шахедов" остается одним из самых оптимальных решений, особенно когда большое количество дронов одновременно атакует город или цель: подавляющее большинство "Шахедов" теряет возможность достичь цели именно из-за подавления, а не из-за физического ущерба.
Юрков отмечает, что "Бандероль" в части противодействия РЭБ принципиально не отличается от обычного "Шахеда". Это реактивный дрон-ракета, который, однако, не имеет такой скорости как реактивный "Шахед", поэтому так же подвергается подавлению.
В последнее время Россия все активнее применяет против Украины как реактивные дроны типа "Шахед", так и дрон-ракеты "Бандероль". Ранее РБК-Украина рассказывало, как работают экипажи дронов-перехватчиков и с какими трудностями они сталкиваются во время охоты на скоростные цели.
Также объяснялось, можно ли эффективно сбивать "Бандероли" и почему эта дрон-ракета остается уязвимой к средствам радиоэлектронной борьбы, несмотря на способность активно маневрировать.