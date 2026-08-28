Способна ли РЭБ противодействовать реактивным "Шахедам" и "Бандеролям": объяснение эксперта

Почему дроны-перехватчики не успевают за реактивными "Шахедами"

Соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков отмечает, что принцип работы навигации реактивного "Шахеда" принципиально не изменился – инерциальная система и CRPA-антенна остаются, поэтому разница в применении РЭБ против реактивного и обычного дрона невелика.

Физический перехват такого аппарата дронами-интерсепторами существенно усложняется из-за его скорости, которую собеседник оценивает более чем в 400-450 км/ч – большинство интерсепторов не способны работать на таких скоростях.

По словам Юркова, сейчас успешных убытков реактивных "Шахедов" очень мало, а имеющиеся случаи больше похожи на случайность, чем на устойчивую тенденцию. Оператору нужно не догонять цель, а рассчитывать ее траекторию и осуществлять перехват на опережение, требующее высокого мастерства.

Отдельную проблему составляют и сами интерсепторы: по достижении скорости около 350 км/ч возникают сложности с деталями, а батареи не всегда выдерживают необходимый режим работы.

Поэтому, говорит сооснователь Contra-Drone, все более актуальным становится сочетание интерсепторов с персональными радиолокаторами – это позволит выявлять быстрые цели и вести перехватчик не по цели, а на пересечение ее траектории. Contra-Drone также производит радиолокаторы для огневых групп.

"Вопрос перехвата цели – не догонять ее, а перехватывать за траекторией – будет становиться все более актуальным с увеличением скорости "Шахедов", – пояснил Тимофей Юрков.

В то же время, по его словам, подавление навигации "Шахедов" остается одним из самых оптимальных решений, особенно когда большое количество дронов одновременно атакует город или цель: подавляющее большинство "Шахедов" теряет возможность достичь цели именно из-за подавления, а не из-за физического ущерба.

Влияет ли РЭБ на дрон-ракеты "Бандероль"

Юрков отмечает, что "Бандероль" в части противодействия РЭБ принципиально не отличается от обычного "Шахеда". Это реактивный дрон-ракета, который, однако, не имеет такой скорости как реактивный "Шахед", поэтому так же подвергается подавлению.