Будут ли увеличивать темпы мобилизации в Украине: объяснения Минобороны

Офицер отметил, что "пока планы по мобилизации не изменялись", при этом все зависит от того, какие вызовы встанут перед страной на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессией РФ.

Он также подчеркнул, что защита своего государства является задачей каждого мужчины, и "надо к этому готовиться и быть готовыми".

"Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации... но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", - сказал Павлюк

Видео: замглавы Минобороны Александр Павлюк высказался о возможности изменения темпов мобилизации

План мобилизации и ее волны

Мобилизация в Украине была объявлена в Украине после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. При этом Верховная Рада неоднократно продолжала военное положение и мобилизацию в Украине. Сейчас они действуют еще меньше всего до 15 ноября этого года.

В конце августа тогдашний министр обороны Алексей Резников отметил для РБК-Украина на пресс-конференции, что критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет, и план мобилизации еще не выполнен.

Перед этим украинские военные обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой усилить мобилизацию.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в Украине возможна дополнительная волна призыва, а изменений в вопросах мобилизации ждать не стоит.

Напомним, что закон Верховной Рады Украины "‎О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации:

Первый этап - бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

- бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации. Второй этап - военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта.

- военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта. Третий этап - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах этап уже проводится.

- мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах этап уже проводится. Четвертый этап - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по Указу.

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом отдельные лица могут получить отсрочку от мобилизации. Это зависит от их деятельности, семейных обстоятельств и не только. Более подробно о том, кто может получить отсрочку, – в материале РБК-Украина.