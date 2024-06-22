RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли увеличивать ограничения по свету из-за атаки РФ: ответ энергетиков

Фото: в Украине ужесточают графики отключений света 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Учитывая новую массированную атаку РФ по энергетике в субботу, 22 июня, в Украине вводят более жесткие ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что до этого сообщалось, что графики 22 июня начнут действовать с 16:00, на два часа позже.

Обстрел РФ по Украине

22 июня российские войска устроили восьмую по счету массированную атаку на энергетику Украины. Она произошла буквально через день после предыдущей, случившейся 20 июня.

Добавим, что оккупанты выпустили 16 ракет разных типов и 13 дронов-камикадзе. ПВО сбила 25 целей. При этом захватчики атаковали два энергообъекта в Запорожской и Львовской областях. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОтключение света