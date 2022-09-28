Применит ли Путин ядерное оружие против Украины: оценка СНБО

"Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации", - сказал он.

Данилов отметил, что в случае применения тактического оружие сразу же начнется изоляция страны-агрессора от цивилизованного мира. По его словами, будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и Китай.

Отметим, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для украинцев на случай применения РФ тактического ядерного оружия. Ее обнародуют в ближайшие дни.

По данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин нанесет ядерный удар по Украине.

В США заявили, что угроза ядерного удара со стороны РФ наивысшая с 24 февраля, но все еще маловероятна. В Штатах также рассказали, какое оружие может применить РФ в случае ядерного удара.

Как сообщалось ранее, президент РФ в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

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