RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Применит ли НАТО 5 статью из-за инцидента в Польше: ответ Пентагона

Фото: Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

У Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами, поэтому пока рано предполагать дальнейший ответ НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

"Нам известно о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты ударили по объекту на территории Польши недалеко от границы с Украиной. В настоящее время у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения, но, опять же, мы серьезно относимся к ним и изучаем их", - заявил Райдер.

По словам пресс-секретаря, он пока не хочет "вдаваться в гипотезы" о последствиях, если выяснится, что информация о ракетном ударе по Польше окажется правдивой.

"Когда речь идет о наших обязательствах по безопасности и статье 5, мы предельно ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что россияне могли нанести ракетный удар по селу Пшеводув, которое находится на границе с Украиной. В результате этого погибли люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПентагонРоссийская ФедерацияПольшаракетный удар